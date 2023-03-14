Тарасова сообщила, что собирается посетить турнир шоу-программ

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что планирует посетить турнир шоу-программ.

«Обязательно буду на турнире шоу-программ. Буду болеть за хорошие номера, постановки и балетмейстерскую работу», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Турнир пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире по шоу-программам примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее сообщалось, что Бестемьянова поделилась ожиданиями от турнира шоу-программ по фигурному катанию.