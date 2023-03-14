«Чемпионат»: ХК «Спартак» заключит контракт с Жамновым сроком на два сезона

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов займёт аналогичную должность в «Спартаке».

Как сообщает «Чемпионат», контракт со специалистом заключат сроком на два сезона.

По информации источника, в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Напомним, что Борис Миронов 10 ноября был уволен с поста главного тренера московского «Спартака». Команду возглавил Игорь Гришин, который ушёл в отставку 5 февраля. Исполняющим обязанности главного тренера был Алексей Заварухин.

Соглашение Жамнова с национальной командой истекает в июне текущего года. Он возглавляет команду с сентября 2021 года. Под руководством специалиста российская сборная завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Жамнов высказался о возможном возвращении сборной России по хоккею на ЧМ-2024.