«Чемпионат»: ХК «Спартак» заключит контракт с Жамновым сроком на два сезона
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Как сообщает «Чемпионат», контракт со специалистом заключат сроком на два сезона.
По информации источника, в ближайшее время об этом будет объявлено официально.
Напомним, что Борис Миронов 10 ноября был уволен с поста главного тренера московского «Спартака». Команду возглавил Игорь Гришин, который ушёл в отставку 5 февраля. Исполняющим обязанности главного тренера был Алексей Заварухин.
Соглашение Жамнова с национальной командой истекает в июне текущего года. Он возглавляет команду с сентября 2021 года. Под руководством специалиста российская сборная завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ранее Жамнов высказался о возможном возвращении сборной России по хоккею на ЧМ-2024.