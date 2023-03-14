Футболист ЦСКА Зделар — о матчах с «Крыльями»: очень непросто проводить три игры против одной команды

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о первом полуфинальном матче Кубка России с «Крыльями Советов».

«Очень непросто проводить три игры против одной команды. Мы победили в первом матче, но пора думать о следующих. Мы сделаем всё зависящее от нас», — цитирует Зделара «Спорт-Экспресс».

Встреча 19-го тура чемпионата России с участием команд прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0.

Первый полуфинальный матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится 15 марта. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Начало — в 17:30.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящих матчах сборной России по футболу с командами Ирана и Ирака.