Футболист ЦСКА Зделар — о матчах с «Крыльями»: очень непросто проводить три игры против одной команды
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«Очень непросто проводить три игры против одной команды. Мы победили в первом матче, но пора думать о следующих. Мы сделаем всё зависящее от нас», — цитирует Зделара «Спорт-Экспресс».
Встреча 19-го тура чемпионата России с участием команд прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0.
Первый полуфинальный матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится 15 марта. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Начало — в 17:30.
Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящих матчах сборной России по футболу с командами Ирана и Ирака.