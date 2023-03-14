Джикия назвал плюсом то, что сборная России проведёт матч с Ираком дома

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия отреагировал на возможный товарищеский матч с командой Ирака в Санкт-Петербурге.

«Я неоднократно говорил, что, конечно, хотелось бы играть в России, чтобы приходили наши болельщики, смотрели, поддерживали нас. Если игра будет в Питере, безусловно, это только плюс», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что учебно-тренировочный сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране. С Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Вячеслав Колосков высказался о возможном участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.