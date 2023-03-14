Джикия назвал плюсом то, что сборная России проведёт матч с Ираком дома
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«Я неоднократно говорил, что, конечно, хотелось бы играть в России, чтобы приходили наши болельщики, смотрели, поддерживали нас. Если игра будет в Питере, безусловно, это только плюс», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
Напомним, что учебно-тренировочный сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.
Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране. С Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее Вячеслав Колосков высказался о возможном участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.