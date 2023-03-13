Булыкин — о поступке теннисистки Потаповой: многие спортсмены не скрывают своих клубных предпочтений
- РИА Новости
«Многие спортсмены не скрывают своих клубных предпочтений. Кто-то болеет за «Барселону» и надевает футболку этого клуба. Она болеет за «Спартак», молодец. Нужно всегда поддерживать свой клуб. Это не запрещено правилами», — заявил Булыкин RT.
Напомним, что российская теннисистка появилась на корте в футболке «Спартака». Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению Потаповой в футболке столичного клуба перед матчем третьего круга.
Ранее Булыкин заявил, что сборной России по футболу необходимо играть с любыми соперниками.