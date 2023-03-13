Булыкин заявил, что сборной России по футболу необходимо играть с любыми соперниками

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«В данный момент выбирать не приходится, поэтому необходимо играть с любыми сборными и быть готовыми ко всему. Если уж придётся играть с Таджикистаном или с Туркменией, то нужно выходить, показывать красивую игру и радовать болельщиков. В любом случае это будет интересно. Все соскучились по сборной, по футболу между другими странами. А многие уже и забыли, кто за неё играет. Для них будет сюрпризом увидеть в футболке России совершенно новых игроков», — заявил Булыкин RT.

Ранее Масалитин объяснил, чем может быть интересен турнир CAFA для сборной России по футболу.