Ольховский не считает, что Хачанов переживает спад

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе.

«Не скажу, что Хачанов переживает спад. Спад происходит на протяжении долгого времени. Возможно, Карен провёл не так много матчей после Открытого чемпионата Австралии и пока втягивается. Сезон ещё только начинается и впереди много турниров», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В третьем круге он проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 6:1, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

В следующем туре Давидович-Фокина сыграет с Кристьяном Гарином.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв может обыграть любого теннисиста, кроме соотечественника Даниила Медведева и серба Новака Джоковича.