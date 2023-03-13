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Ольховский не считает, что Хачанов переживает спад

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе.
Ольховский не считает, что Хачанов переживает спад
  • Gettyimages.ru
  • © Will Murray

«Не скажу, что Хачанов переживает спад. Спад происходит на протяжении долгого времени. Возможно, Карен провёл не так много матчей после Открытого чемпионата Австралии и пока втягивается. Сезон ещё только начинается и впереди много турниров», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В третьем круге он проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 6:1, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

В следующем туре Давидович-Фокина сыграет с Кристьяном Гарином.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв может обыграть любого теннисиста, кроме соотечественника Даниила Медведева и серба Новака Джоковича.

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