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В Чехии выступили против возвращения российских фехтовальщиков на международные соревнования

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Руководитель Чешской ассоциации фехтования Олдрич Кубиста отреагировал на решение конгресса Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян к международным соревнованиям.
В Чехии выступили против возвращения российских фехтовальщиков на международные соревнования
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Мы приняли участие в голосовании и не согласились с возможностью возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой FIE. Мы будем консультироваться о следующих шагах нашей федерации с Национальным спортивным агентством, ОКЧ и другими государственными организациями», — приводит слова Кубисты Novinky.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что в МОК наблюдают за обсуждением участия российских теннисистов в Уимблдоне.

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