В Чехии выступили против возвращения российских фехтовальщиков на международные соревнования
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«Мы приняли участие в голосовании и не согласились с возможностью возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой FIE. Мы будем консультироваться о следующих шагах нашей федерации с Национальным спортивным агентством, ОКЧ и другими государственными организациями», — приводит слова Кубисты Novinky.
10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.
Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.
В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее сообщалось, что в МОК наблюдают за обсуждением участия российских теннисистов в Уимблдоне.