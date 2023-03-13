Relevo: суд оставил в силе аннулирование регистрации полузащитника «Барселоны» Гави

Коммерческий суд отменил регистрацию полузащитника Гави в качестве футболиста «Барселоны».

Как сообщает Relevo, руководство чемпионата Испании не разрешило «Барселоне» зарегистрировать Гави из-за нарушений финансовых правил.

По информации источника, каталонцам придётся вновь заявить полузащитника за молодёжную команду.

Контракт футболиста с «Барселоной» действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Гави провёл за каталонский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что налоговая служба Испании подключилась к расследованию «дела Негрейры» и «Барселоны».