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El Confedencial: налоговая служба Испании подключилась к расследованию «дела Негрейры» и «Барселоны»

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Налоговая служба Испании подозревает, что бывший вице‑президент судейского комитета страны Хосе Мария Энрикес Негрейра использовал часть средств, полученных от каталонской «Барселоны», для подкупа третьих лиц.
El Confedencial: налоговая служба Испании подключилась к расследованию «дела Негрейры» и «Барселоны»
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill - UEFA

Как сообщает El Confedencial, Негрейра в период с 2016 по 2019 год снял крупные суммы наличными для выплаты третьим лицам, личность которых ещё не установлена.

По информации источника, инспекторы казначейства сосредоточились на снятии наличных денег на сумму 550 тысяч евро наличными.

На данный момент неизвестно, где находятся деньги, которые бывший судья использовал «для оплаты различных услуг».

Минфин считает странным, что он использовал такие суммы наличными, учитывая, что Федерация футбола Испании покрыла все его расходы на проживание, проезд и питание.

10 марта прокуратура Барселоны предъявила обвинения бывшему президенту каталонского клуба Хосепу Марии Бартомеу, который обвиняется в выплатах Негрейре.

В СМИ сообщали, что сине-гранатовым грозят серьёзные санкции вплоть до исключения из испанской Ла Лиги и отстранения от европейских кубков.

Ранее сообщалось, что прокуратура оценила сумму выплат «Барселоны» Негрейре в €7,3 млн.

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