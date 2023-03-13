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Булыкин: выход за пределы товарищеских матчей — отличная мотивация для молодых футболистов

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пригласит молодых футболистов в национальную команду.
Булыкин: выход за пределы товарищеских матчей — отличная мотивация для молодых футболистов
  • Gettyimages.ru
  • © Nikada

«Выход за пределы товарищеских матчей — отличная мотивация для молодых футболистов, у них будет стимул расти в своих клубах, чтобы попробовать свои силы в составе сборной. Я думаю, Карпин пригласит массу молодых футболистов, для которых откроется отличная возможность дебютировать на международном уровне. Да и старички хотят ещё попылить, чтобы перезаключить контракты, продлить контракты. Когда ты игрок национальной сборной, к тебе совершенно иное отношение», — заявил Булыкин RT.

Ранее Булыкин заявил, что сборной России по футболу необходимо играть с любыми соперниками.

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