Булыкин: выход за пределы товарищеских матчей — отличная мотивация для молодых футболистов

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пригласит молодых футболистов в национальную команду.

«Выход за пределы товарищеских матчей — отличная мотивация для молодых футболистов, у них будет стимул расти в своих клубах, чтобы попробовать свои силы в составе сборной. Я думаю, Карпин пригласит массу молодых футболистов, для которых откроется отличная возможность дебютировать на международном уровне. Да и старички хотят ещё попылить, чтобы перезаключить контракты, продлить контракты. Когда ты игрок национальной сборной, к тебе совершенно иное отношение», — заявил Булыкин RT.

Ранее Булыкин заявил, что сборной России по футболу необходимо играть с любыми соперниками.