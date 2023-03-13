Линекер сообщил, что возвращается в эфир ВВС после отстранения

Телеведущий и бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер сообщил, что возвращается к работе на ВВС.

«После нескольких безумных дней мы справились с этим, и я рад. Хочу поблагодарить всех вас за невероятную поддержку. Особенно — моих коллег из BBC Sport за замечательное проявление солидарности. Футбол — это командная игра, и их поддержка была превосходной.

Не могу дождаться, когда вернусь к эфиру в субботу», — написал Линекер в социальных сетях.

Напомним, что телеведущего отстранили от эфира после того, как он сравнил законопроект о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании с риторикой правительства Германии 1930‑х годов.

Впоследствии игроки и тренеры Английской премьер-лиги бойкотировали общение с BBC, а все комментаторы отказались от эфира в поддержку Линекера.

Ранее сообщалось, что руководство BBC обсудило с Линекером ситуацию с его отстранением от эфира.