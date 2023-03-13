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Линекер сообщил, что возвращается в эфир ВВС после отстранения

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Телеведущий и бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер сообщил, что возвращается к работе на ВВС.
Линекер сообщил, что возвращается в эфир ВВС после отстранения
  • AP
  • © Rui Vieira

«После нескольких безумных дней мы справились с этим, и я рад. Хочу поблагодарить всех вас за невероятную поддержку. Особенно — моих коллег из BBC Sport за замечательное проявление солидарности. Футбол — это командная игра, и их поддержка была превосходной.

Не могу дождаться, когда вернусь к эфиру в субботу», — написал Линекер в социальных сетях.

Напомним, что телеведущего отстранили от эфира после того, как он сравнил законопроект о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании с риторикой правительства Германии 1930‑х годов.

Впоследствии игроки и тренеры Английской премьер-лиги бойкотировали общение с BBC, а все комментаторы отказались от эфира в поддержку Линекера.

Ранее сообщалось, что руководство BBC обсудило с Линекером ситуацию с его отстранением от эфира.

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