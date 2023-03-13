Руководство BBC обсудило с Линекером ситуацию с его отстранением от эфира

Руководство BBC обсудило с телеведущим и бывшим нападающим сборной Англии по футболу Гари Линекером ситуацию с его отстранением от эфира.

Как сообщает BBC Sport, не все вопросы были решены, но сохраняется надежда на скорое решение проблемы.

Напомним, что телеведущего отстранили от эфира после того, как он сравнил законопроект о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании с риторикой правительства Германии 1930‑х годов.

Впоследствии игроки и тренеры Английской премьер-лиги бойкотировали общение с BBC, а все комментаторы отказались от эфира в поддержку Линекера.

Ранее гендиректор BBC извинился за срыв футбольных программ из-за отстранения Линекера.