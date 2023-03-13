Руководство BBC обсудило с Линекером ситуацию с его отстранением от эфира
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Как сообщает BBC Sport, не все вопросы были решены, но сохраняется надежда на скорое решение проблемы.
Напомним, что телеведущего отстранили от эфира после того, как он сравнил законопроект о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании с риторикой правительства Германии 1930‑х годов.
Впоследствии игроки и тренеры Английской премьер-лиги бойкотировали общение с BBC, а все комментаторы отказались от эфира в поддержку Линекера.
Ранее гендиректор BBC извинился за срыв футбольных программ из-за отстранения Линекера.