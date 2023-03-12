Гендиректор BBC извинился за срыв футбольных программ из-за отстранения Линекера

Генеральный директор Британской вещательной корпорация BBC Тим Дэйви извинился перед зрителями за срыв футбольных программ из-за отстранения телеведущего и бывшего нападающего сборной Англии по футболу Гари Линекера.

«Это был трудный день для BBC. Мы очень усердно работаем, чтобы разрешить ситуацию. Для меня успех заключается в том, чтобы вернуть Линекера в эфир. Вместе мы вернём зрителям спортивное освещение мирового уровня», — приводит слова Дэйви BBC.

Гендиректор корпорации ответил, уйдёт ли в отставку.

«Абсолютно нет», — заявил он.

Напомним, что телеведущего отстранили от эфира после того, как он сравнил законопроект о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании с риторикой правительства Германии 1930‑х годов.

Впоследствии игроки и тренеры Английской премьер-лиги бойкотировали общение с BBC, а все комментаторы отказались от эфира в поддержку Линекера.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил надежду, что BBC и Линекер уладят конфликт.