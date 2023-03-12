Гендиректор BBC извинился за срыв футбольных программ из-за отстранения Линекера
- Legion-Media
«Это был трудный день для BBC. Мы очень усердно работаем, чтобы разрешить ситуацию. Для меня успех заключается в том, чтобы вернуть Линекера в эфир. Вместе мы вернём зрителям спортивное освещение мирового уровня», — приводит слова Дэйви BBC.
Гендиректор корпорации ответил, уйдёт ли в отставку.
«Абсолютно нет», — заявил он.
Напомним, что телеведущего отстранили от эфира после того, как он сравнил законопроект о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании с риторикой правительства Германии 1930‑х годов.
Впоследствии игроки и тренеры Английской премьер-лиги бойкотировали общение с BBC, а все комментаторы отказались от эфира в поддержку Линекера.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил надежду, что BBC и Линекер уладят конфликт.