КДК РФС не будет рассматривать поведение Абаскаля после окончания матча с «Факелом»
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«В данном случае ни в протоколе, ни в раппорте это не указано как дисциплинарное нарушение. Не было дисциплинарного нарушения», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».
После окончания матча Абаскаль попытался подойти к арбитру встречи Владиславу Безбородову, но Шамар Николсон, Роман Зобнин и Квинси Промес остановили его.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.
Столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.
Ранее Абаскаль высказался о результатах матча с «Факелом».