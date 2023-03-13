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КДК РФС не будет рассматривать поведение Абаскаля после окончания матча с «Факелом»

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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после окончания матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».
КДК РФС не будет рассматривать поведение Абаскаля после окончания матча с «Факелом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В данном случае ни в протоколе, ни в раппорте это не указано как дисциплинарное нарушение. Не было дисциплинарного нарушения», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

После окончания матча Абаскаль попытался подойти к арбитру встречи Владиславу Безбородову, но Шамар Николсон, Роман Зобнин и Квинси Промес остановили его.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.

Столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее Абаскаль высказался о результатах матча с «Факелом».

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