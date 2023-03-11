Абаскаль — о судействе «Спартака»: жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о результатах матча 19-го тура чемпионата России с «Факелом».

«Поведение после свистка — это эмоции. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру. У соперника были футболисты с бородой, но у нас тоже есть футболисты с бородой. Эмоции — это обычное дело», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.

Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Квинси Промеса признали лучшим игроком матча РПЛ «Спартак» — «Факел».