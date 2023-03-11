Узнать больше

Абаскаль — о судействе «Спартака»: жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о результатах матча 19-го тура чемпионата России с «Факелом».
Абаскаль — о судействе «Спартака»: жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру
  • Gettyimages.ru

«Поведение после свистка — это эмоции. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру. У соперника были футболисты с бородой, но у нас тоже есть футболисты с бородой. Эмоции — это обычное дело», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2. 

Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Квинси Промеса признали лучшим игроком матча РПЛ «Спартак» — «Факел».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить