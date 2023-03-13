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Гендиректор «Факела» — о матче со «Спартаком»: стадион был не спартаковский, а воронежский

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поблагодарил болельщиков воронежского клуба после поражения от московского «Спартака» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор «Факела» — о матче со «Спартаком»: стадион был не спартаковский, а воронежский
  • РИА Новости

«Спасибо болельщикам, которые приехали. Стадион был не спартаковский, а воронежский. «Факел» усложнил задачу команде, бюджет которой в 20 раз больше. Это дорогого стоит. Сражались — как по мне, претензий к команде нет. Это была достойная игра», — приводит слова Асхабадзе ТАСС.

Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счётом 3:2.

После 19 туров РПЛ «Факел» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 40 очками располагается на второй строчке.

Ранее вратарь «Факела» Алексей Городовой заявил, что отыграться с 0:2 против «Спартака» — это дорогого стоит.

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