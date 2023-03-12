Вратарь «Факела» Городовой: отыграться с 0:2 против «Спартака» — это дорогого стоит

Вратарь «Факела» Алексей Городовой высказался о поражении от «Спартака» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сложно комментировать такой матч. Считаю, что, несмотря на поражение, мы можем занести себе эту игру в актив, хотя принять такой результат очень тяжело. Имели все шансы на ничью. Плюс отыграться с 0:2 против «Спартака» в Москве — это дорогого стоит», — приводит слова Городового ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 3:2.

После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин прокомментировал поражение от московского «Спартака».