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Игрок «Факела» заявил, что «Спартак» ближе всех по уровню игры к «Зениту»

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Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин прокомментировал поражение от московского «Спартака» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игрок «Факела» заявил, что «Спартак» ближе всех по уровню игры к «Зениту»
  • РИА Новости

«После возобновления сезона «Спартак» — самая конкурентоспособная команда. Из всех клубов красно-белые ближе всех по уровню игры к «Зениту». К сожалению, двух забитых мячей нам сегодня не хватило. Значит, атака у них сильнее, чем оборона», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 3:2.

После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в игре 19-го тура РПЛ.

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