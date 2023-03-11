«Краснодар» в большинстве обыграл «Динамо»

«Краснодар» на своём поле одержал победу над «Динамо» в рамках 19-го тура чемпионата России.

Встреча в Краснодаре на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей дублем отметился Кади на 24-й и 67-й минутах. Ещё один мяч на счету Никиты Кривцова (90 + 3). За гостей голом отметился Константин Тюкавин (19-я).

На 58-й минуте игры арбитр удалил игрока «Динамо» Муми Нгамалё.

Таким образом, «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. «Краснодар» — седьмое (29).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Факел» благодаря голу Мартинса.