Узнать больше

«Краснодар» в большинстве обыграл «Динамо»

Короткая ссылка
«Краснодар» на своём поле одержал победу над «Динамо» в рамках 19-го тура чемпионата России.
«Краснодар» в большинстве обыграл «Динамо»
  • РИА Новости

Встреча в Краснодаре на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей дублем отметился Кади на 24-й и 67-й минутах. Ещё один мяч на счету Никиты Кривцова (90 + 3). За гостей голом отметился Константин Тюкавин (19-я).

На 58-й минуте игры арбитр удалил игрока «Динамо» Муми Нгамалё.

Таким образом, «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. «Краснодар» — седьмое (29).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Факел» благодаря голу Мартинса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить