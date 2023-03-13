Боец UFC Крылов рассказал о конфликте с Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов прокомментировал поражение соотечественника Петра Яна в поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 221.

«Очень расстроило, что Ян так выступил. Обидно проигрывать такому персонажу. Мераб же кидался на меня на взвешивании. У них был face to face с Петром, они там кипишнули, потом Двалишвили рванул к нему и видит, что его никто не держит. И сам остановился. Я ему говорю на английском: «Почему ты остановился?» Он начал кричать, что хочет со мной подраться. Но я сказал, что детей не бью», — приводит слова Крылова «Матч ТВ».

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Ранее тренер Яна Кайрат Нурмаганбетов поддержал бойца после поражения от Двалишвили.