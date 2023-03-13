Источник: врачи могут рассмотреть снятие Костомарова с аппарата ИВЛ

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наблюдаются улучшения.

«В состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ», — приводит «Матч ТВ» слова источника, знакомого с ситуацией.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Костомарова улучшается по всем показателям.