Источник: врачи могут рассмотреть снятие Костомарова с аппарата ИВЛ
- РИА Новости
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«В состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ», — приводит «Матч ТВ» слова источника, знакомого с ситуацией.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.
Ранее сообщалось, что состояние здоровья Костомарова улучшается по всем показателям.