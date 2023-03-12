Sport24: состояние здоровья Костомарова улучшается по всем показателям

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — передаёт слова источника Sport24.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.

Ранее Илья Авербух заявил о небольших улучшениях в состоянии Костомарова.