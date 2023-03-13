Тренер Нагулин напомнил, что велоспорт и пробежки помогут прийти в форму после зимы

Мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин рассказал, что занятия спортом на улице весной становятся хорошей альтернативой спортзалу.

Популярные виды занятий спортом на свежем воздухе — велосипедный спорт и пробежки, с их помощью можно привести фигуру в порядок после зимы, сообщил тренер в разговоре с РИАМО.

Также, по его словам, для этих целей полезны прыжки со скакалкой.

«Всего 10—15 минут в день приведут ваше тело в форму. Прыжки со скакалкой на свежем воздухе даются легче, чем в помещении. Тренировка займёт мало времени и подарит множество положительных эмоций», — отметил Нагулин.

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