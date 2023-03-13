Чалов — о Промесе: наглость ему очень сильно помогает
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«Он очень настырный, хорошо работает с мячом, наглость ему очень сильно помогает, поэтому у него много моментов, из которых он реализовывает часть», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
«Спартак» в матче 19-го тура РПЛ на стадионе «Открытие Арена» одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 3:2. Промес оформил дубль.
31-летний голландский полузащитник записал в свой актив 101 гол в составе красно-белых. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю.
В текущем сезоне Промес сыграл в 27 матчах за красно-белых во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.
Ранее Андрей Тихонов высказался о бомбардирских качествах полузащитника красно-белых Квинси Промеса.