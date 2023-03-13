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Чалов — о Промесе: наглость ему очень сильно помогает

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов оценил игровые качества нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Чалов — о Промесе: наглость ему очень сильно помогает
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Он очень настырный, хорошо работает с мячом, наглость ему очень сильно помогает, поэтому у него много моментов, из которых он реализовывает часть», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Спартак» в матче 19-го тура РПЛ на стадионе «Открытие Арена» одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 3:2. Промес оформил дубль.

31-летний голландский полузащитник записал в свой актив 101 гол в составе красно-белых. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю.

В текущем сезоне Промес сыграл в 27 матчах за красно-белых во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее Андрей Тихонов высказался о бомбардирских качествах полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

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