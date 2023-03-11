Тихонов — о 100 голах Промеса за «Спартак»: Квинси доказал свою состоятельность

Восьмикратный чемпион московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о бомбардирских качествах полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

Можно поздравить Промеса, столько сделал для «Спартака». Когда он возвращался, многие говорили: «Зачем? Он уже не тот». Человек, не проведший ни одного сбора, это говорит о его сильных сторонах как футболиста», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

«Спартак» в матче 19-го тура РПЛ на стадионе «Открытие Арена» одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 3:2. Промес оформил дубль.

31-летний голландский полузащитник записал в свой актив 101 гол в составе красно-белых. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю. Тихонов с 90 голами располагается на восьмом. На первом — Никита Симонян (160).

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018—2021 годы).

Ранее Георгий Джикия высказался о своём одноклубнике Промесе.