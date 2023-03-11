Узнать больше

Тихонов — о 100 голах Промеса за «Спартак»: Квинси доказал свою состоятельность

Короткая ссылка
Восьмикратный чемпион московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о бомбардирских качествах полузащитника красно-белых Квинси Промеса.
Тихонов — о 100 голах Промеса за «Спартак»: Квинси доказал свою состоятельность
  • Gettyimages.ru

Можно поздравить Промеса, столько сделал для «Спартака». Когда он возвращался, многие говорили: «Зачем? Он уже не тот». Человек, не проведший ни одного сбора, это говорит о его сильных сторонах как футболиста», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

«Спартак» в матче 19-го тура РПЛ на стадионе «Открытие Арена» одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 3:2. Промес оформил дубль.

31-летний голландский полузащитник записал в свой актив 101 гол в составе красно-белых. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю. Тихонов с 90 голами располагается на восьмом. На первом — Никита Симонян (160).   

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018—2021 годы). 

Ранее Георгий Джикия высказался о своём одноклубнике Промесе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить