Тихонов — о 100 голах Промеса за «Спартак»: Квинси доказал свою состоятельность
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Можно поздравить Промеса, столько сделал для «Спартака». Когда он возвращался, многие говорили: «Зачем? Он уже не тот». Человек, не проведший ни одного сбора, это говорит о его сильных сторонах как футболиста», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».
«Спартак» в матче 19-го тура РПЛ на стадионе «Открытие Арена» одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 3:2. Промес оформил дубль.
31-летний голландский полузащитник записал в свой актив 101 гол в составе красно-белых. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю. Тихонов с 90 голами располагается на восьмом. На первом — Никита Симонян (160).
Промес выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018—2021 годы).
Ранее Георгий Джикия высказался о своём одноклубнике Промесе.