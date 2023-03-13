Аллегри сообщил, что Погба снова получил травму

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что полузащитник клуба Поль Погба снова получил травму.

«Он почувствовал дискомфорт в приводящей мышце на утренней тренировке», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Погба не был включён в заявку команды на матч 26-го тура серии А с «Сампдорией» (4:2).

В текущем сезоне Погба поучаствовал в двух матчах команды и не отметился результативными действиями. Из-за травмы он не играл с начала сезона до 1 марта.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» исключил Погба из состава за нарушение дисциплины.