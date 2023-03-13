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Мартинс — о 101 голе Промеса за «Спартак»: это ещё не всё!

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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о рекорде Квинси Промеса, который забил 101 гол за клуб.
Мартинс — о 101 голе Промеса за «Спартак»: это ещё не всё!
  • РИА Новости

«Поздравление Промеса? Ничего особенного. Смеялись, шутили о его рекордном голе. Вы знаете, что он очень сильный игрок.

101 гол, но уверен, что он хочет ещё большего. Это ещё не всё!» — приводит слова Мартинса «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» одержал победу над «Факелом» со счётом 3:2 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Промес оформил дубль. 31-летний голландский полузащитник записал в свой актив 101 гол в составе красно-белых.

Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю.

Ранее Промес отреагировал на свой 101-й гол в составе красно-белых.

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