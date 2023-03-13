«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ, у Малкина две результативные передачи

«Питтсбург Пингвинз» на своём льду нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе «Пингвинзов» шайбы забросили Рикард Ракелль (7-я минута), Джейсон Цукер (22-я) и Крис Летанг (62-я). Российский нападающий Евгений Малкин отличился двумя результативными передачами и набрал очки в пятом матче подряд.

У «Рейнджерс» забили Баркли Гудроу (12-я) и Крис Крайдер (50-я). Россияне Артемий Панарин и Владимир Тарасенко завершили матч с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Рейнджерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.