Лыжница Венг раскритиковала решение FIS уравнять длину дистанций для мужчин и женщин

Пятикратная чемпионка мира норвежка Хейди Венг раскритиковала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять длину дистанций для мужчин и женщин.

«Я делаю то, что мне говорят, но я не считаю это равенством с мужчинами. Женщины проводят на дистанции на 30 минут больше, чем мужчины. Это не равенство. Нужно смотреть на время, а не на расстояние. FIS, верните всё как было», — цитирует Венг VG.

С нового сезона согласно новым правилам FIS мужчины и женщины проводят гонки на 10, 20 и 50 км.

Сборная России отстранена FIS от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23. Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее президент FIS Йохан Элиаш призвал поддержать МОК и права атлетов.