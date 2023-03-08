Глава Международной лыжной федерации призвал поддержать МОК и права атлетов
- Legion-Media
«Я считаю важным, чтобы каждая организация по всем видам спорта проявляла солидарность с МОК и поддерживала его в эти трудные времена. Основные ценности МОК основаны на том, что спорт не должен быть политизированным, а должен быть ради спортсменов и ради мира», — цитирует Элиаша NRK.
Сборная России отстранена FIS от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.
МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не знает, когда россияне смогут вернуться к международным соревнованиям.