Глава Международной лыжной федерации призвал поддержать МОК и права атлетов

Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш призвал поддержать Международный олимпийский комитет (МОК) и права атлетов.

«Я считаю важным, чтобы каждая организация по всем видам спорта проявляла солидарность с МОК и поддерживала его в эти трудные времена. Основные ценности МОК основаны на том, что спорт не должен быть политизированным, а должен быть ради спортсменов и ради мира», — цитирует Элиаша NRK.

Сборная России отстранена FIS от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не знает, когда россияне смогут вернуться к международным соревнованиям.