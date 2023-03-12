Дружинин заявил, что российские прыгуны в воду готовы выступить на Олимпиаде-2024
«Наши спортсмены всегда готовы к любым международным соревнованиям, в том числе к участию в Олимпийских играх. В следующем году будет Кубок мира по водным видам спорта в Катаре, надеюсь, что будет принято решение о нашем допуске и мы сможем отобраться там», — цитирует Дружинина ТАСС.
25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о предстоящем исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет принято решение о будущем российских атлетов.