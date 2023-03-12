Узнать больше

Дружинин заявил, что российские прыгуны в воду готовы выступить на Олимпиаде-2024

Короткая ссылка
Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что прыгуны в воду готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Наши спортсмены всегда готовы к любым международным соревнованиям, в том числе к участию в Олимпийских играх. В следующем году будет Кубок мира по водным видам спорта в Катаре, надеюсь, что будет принято решение о нашем допуске и мы сможем отобраться там», — цитирует Дружинина ТАСС.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о предстоящем исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет принято решение о будущем российских атлетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить