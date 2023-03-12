Большунов — об исполкоме МОК: сейчас загадывать, какое решение будет принято, нет смысла

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о предстоящем исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет принято решение о будущем российских атлетов.

«Достоверной информации — будем мы выступать под нейтральным флагом или не под нейтральным — нет. Это решение, которое будет приниматься вроде как 29 марта. Вот тогда и поговорим. Сейчас загадывать и думать, что будет через две недели, какое решение будет принято, нет смысла. Потому что оно может поменяться кардинально», — приводит слова Большунова «Спорт-экспресс».

Исполком МОК состоится 29 марта.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе высказалась о предстоящем исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК).