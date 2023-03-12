Вяльбе заявила, что ничего не ждёт от исполкома МОК
- РИА Новости
«Я ничего не ожидаю. Не очень наблюдаю, что там происходит. То, что хочу я, они всё равно не примут», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».
Исполком МОК состоится 29 марта. На нём будет принято решение о будущем российских атлетов.
25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее сообщалось, что сейм Литвы принял резолюцию с призывом к парламентам других стран не допустить участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры 2024 года.