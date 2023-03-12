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Marca: в иске прокуратуры к «Барселоне» по «делу Негрейры» нет доказательств

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В иске прокуратуры к каталонской «Барселоне» по делу о коррупции нет доказательств.
Marca: в иске прокуратуры к «Барселоне» по «делу Негрейры» нет доказательств
  • Legion-Media

Как сообщает Marca, в заявлении нет доказательств ни одного из нарушений, в которых обвиняют «Барселону» и связанных с ней менеджеров.

По информации источника, до тех пор, пока прокуратура не предоставит какие-либо доказательства, выдвинутые обвинения «не имеют силы».

10 марта прокуратура Барселоны предъявила обвинения экс-главе каталонского клуба Хосепу Марии Бартомеу в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре €7,3 млн.

В СМИ сообщали, что сине-гранатовым грозят серьёзные санкции вплоть до исключения из испанской Ла Лиги и отстранения от европейских кубков.

Ранее сообщалось, что прокуратура оценила сумму выплат «Барселоны» Негрейре в €7,3 млн.

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