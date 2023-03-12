Marca: в иске прокуратуры к «Барселоне» по «делу Негрейры» нет доказательств
- Legion-Media
Как сообщает Marca, в заявлении нет доказательств ни одного из нарушений, в которых обвиняют «Барселону» и связанных с ней менеджеров.
По информации источника, до тех пор, пока прокуратура не предоставит какие-либо доказательства, выдвинутые обвинения «не имеют силы».
10 марта прокуратура Барселоны предъявила обвинения экс-главе каталонского клуба Хосепу Марии Бартомеу в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре €7,3 млн.
В СМИ сообщали, что сине-гранатовым грозят серьёзные санкции вплоть до исключения из испанской Ла Лиги и отстранения от европейских кубков.
Ранее сообщалось, что прокуратура оценила сумму выплат «Барселоны» Негрейре в €7,3 млн.