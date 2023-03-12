Гончаренко высказался о 15-матчевой беспроигрышной серии «Урала»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко после победы над московским «Торпедо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился мнением о 15-матчевой беспроигрышной серии команды.

«Если мы будем думать о каких-то рекордах, то мы будем мягкотелыми. У нас такая команда, что мы должны думать о следующей игре, а не о том, что было. Мы не обращаем на это внимания, на каждую игру мы должны выходить с предельной концентрацией, заряженными», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Встреча проходила на «Арене Химки» и завершилась со счётом 1:0.

После 19 туров РПЛ «Урал» набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Торпедо» с семью очками располагается на последней, 16-й строчке.

Ранее игрок воронежского «Факела» Игорь Калинин заявил, что московский «Спартак» ближе всех по уровню игры к петербургскому «Зениту».