«Питтсбург» обыграл «Филадельфию», Малкин и Куликов набрали по одному очку
Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Майка Салливана.
В составе победителей шайбы забросили Рикард Ракелль (пятая минута), Сидни Кросби (27-я), Джейсон Цукер (54-я), Джейк Гюнцель (60-я), Микаэль Гранлунд (60-я). Евгений Малкин и Дмитрий Куликов записали на свой счёт по результативной передаче. У «Флайерз» отличился Киффер Беллоуз (11-я).
«Питтсбург» с 81 очком занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» с 59 очками располагается на 14-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.