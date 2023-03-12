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«Питтсбург» обыграл «Филадельфию», Малкин и Куликов набрали по одному очку

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«Питтсбург Пингвинз» на своём льду нанёс поражение «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Майка Салливана.

В составе победителей шайбы забросили Рикард Ракелль (пятая минута), Сидни Кросби (27-я), Джейсон Цукер (54-я), Джейк Гюнцель (60-я), Микаэль Гранлунд (60-я). Евгений Малкин и Дмитрий Куликов записали на свой счёт по результативной передаче. У «Флайерз» отличился Киффер Беллоуз (11-я).

«Питтсбург» с 81 очком занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» с 59 очками располагается на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.



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