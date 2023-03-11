«Флорида» в овертайме обыграла «Чикаго», Бобровский отразил 21 бросок

«Флорида Пантерз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт, Ээту Луостаринен и Брэндон Монтур, ставший автором победной шайбы. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 24.

У «Чикаго» отличились Калеб Джонс, Борис Катчук и Коул Гуттман.

«Флорида» набрала 72 очка и занимает девятое место в Восточной конференции. У «Чикаго» 50 очков и 15-я позиция в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что российский защитник Кирилл Кудрявцев продолжит карьеру в клубе НХЛ «Ванкувер Кэнакс».