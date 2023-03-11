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Салихова: предложила бы назваться Al Spartak и перейти в арабский чемпионат

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на судейство в матче 19-го тура чемпионата России с «Факелом».
Салихова: предложила бы назваться Al Spartak и перейти в арабский чемпионат
  • РИА Новости

«Я бы предложила назваться Al Spartak и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ-трансляция без профнепригодных комментаторов», — цитирует Салихову Metaratings.

«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» одержал победу со счётом 3:2. Главный арбитр матча Владислав Безбородов отменил гол нападающего красно-белых Александра Соболева. Второй мяч футболисты «Факела» забили с пенальти, который был назначен после применения VAR.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом».

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