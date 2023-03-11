«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что руководство московского клуба собирается обратиться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча 19-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«Обратимся в ЭСК с просьбой разобрать некоторые эпизоды», — цитирует Зеленова ТАСС.

«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» одержал победу со счётом 3:2. Главный арбитр матча Владислав Безбородов отменил гол нападающего красно-белых Александра Соболева. Второй мяч футболисты «Факела» забили с пенальти, который был назначен после применения VAR.

Столичный клуб с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» (14) располагается на 14-й строчке.

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