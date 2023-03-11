Футболисты «Спартака» помешали Абаскалю подойти к арбитру
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Шамар Николсон, Роман Зобнин и Квинси Промес остановили главного тренера.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.
В составе «Спартака» дубль оформил Квинси Промес (18 и 41-я), также забил Кристофер Мартинс (86-я). У «Факела» мячи забили Хызыр Аппаев (43-я), Реда Рабеи (45 + 4, пенальти).
Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.
Ранее гол Пиняева принёс «Локомотиву» победу над «Ахматом» в РПЛ.