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Мойзес сравнил чемпионаты России и Бразилии

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Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес сравнил чемпионаты России и Бразилии.
Мойзес сравнил чемпионаты России и Бразилии
  • Gettyimages.ru

«Отличия существенные. В Бразилии намного больше команд-грандов. В российской лиге есть ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и ещё несколько, а там всё же больше топовых клубов. Но РПЛ тоже сложная лига», — приводит слова Мойзеса пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 21 матче за красно-синих во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Соглашение между московским клубом и «Интернасьоналом» об аренде 27-летнего бразильца рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее агент защитника ЦСКА Мойзеса Гильерме Миранда высказался о будущем футболиста в армейском клубе.

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