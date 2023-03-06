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Агент Мойзеса рассказал о будущем защитника в ЦСКА

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Агент защитника ЦСКА Мойзеса Гильерме Миранда высказался о будущем футболиста в армейском клубе.

«Останется ли Мойзес в ЦСКА? Пока ничего не решено. Ближе к лету будет видно», — цитирует Миранду Sport24.

Соглашение между московским клубом и «Интернасьоналом» об аренде 27-летнего бразильца рассчитано до 30 июня 2023 года. При этом армейцы имеют право выкупить защитника.

В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 19 матчах за красно-синих во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Мойзес рассказал о задачах армейской команды на сезон-2022/23 после победы над «Краснодаром» в двухматчевом противостоянии в Кубке России по футболу.

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