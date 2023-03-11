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Траньков: работа Тутберидзе в Global Skating Academy привлечёт большое внимание

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании и тренер Максим Траньков считает, что участие Этери Тутберидзе в Global Skating Academy привлечёт большое внимание.
Траньков: работа Тутберидзе в Global Skating Academy привлечёт большое внимание
  • РИА Новости

«Разумеется, участие в проекте Этери Тутберидзе привлечёт большое внимание. Всё, что касается этого тренера, вызывает немалый интерес. У меня никаких контактов с Global Skating Academy не было. Никто никуда не звал. Да и вряд ли бы я туда пошёл. Просто не рассматриваю себя в роли клубного тренера, который должен работать с большим количеством пар сразу. У меня нет ни опыта, ни возможностей», — заявил Траньков RT.

О создании Global Skating Academy стало известно накануне.

Академия ставит своей целью развитие клубного фигурного катания, организацию сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий.

Ранее Траньков поделился мнением о создании организации Global Skating Academy.

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