Траньков — о создании Global Skating Academy: возможно, это вызовет интерес

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании и тренер Максим Траньков поделился мнением о создании организации Global Skating Academy.

«Это уже становится реальностью. Сейчас мы видим создание первого подобного клуба в России. Возможно, это вызовет интерес. Времена меняются. Когда-то отечественные фигуристы могли спокойно выступать на всех международных соревнованиях, а сейчас такое невозможно представить. Я воспринимаю подобные эксперименты абсолютно нормально. Но пока сложно сказать, станет ли клуб панацеей для наших ребят», — заявил Траньков RT.

О создании Global Skating Academy стало известно накануне. Бывший член технического комитета ISU Рита Зоннекейн представлена президентом организации.

Академия ставит своей целью развитие клубного фигурного катания, организацию сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий.

Ранее бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал об идее создания Global Skating Academy.