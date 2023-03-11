Узнать больше

Траньков — о создании Global Skating Academy: возможно, это вызовет интерес

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании и тренер Максим Траньков поделился мнением о создании организации Global Skating Academy.
Траньков — о создании Global Skating Academy: возможно, это вызовет интерес
  • AP

«Это уже становится реальностью. Сейчас мы видим создание первого подобного клуба в России. Возможно, это вызовет интерес. Времена меняются. Когда-то отечественные фигуристы могли спокойно выступать на всех международных соревнованиях, а сейчас такое невозможно представить. Я воспринимаю подобные эксперименты абсолютно нормально. Но пока сложно сказать, станет ли клуб панацеей для наших ребят», — заявил Траньков RT.

О создании Global Skating Academy стало известно накануне. Бывший член технического комитета ISU Рита Зоннекейн представлена президентом организации.

Академия ставит своей целью развитие клубного фигурного катания, организацию сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий.

Ранее бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал об идее создания Global Skating Academy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить