Шамкин — о переходе в КАМАЗ: воспитанникам «Зенита» сложно закрепиться в основе

Воспитанник «Зенита» Даниил Шамкин, выступающий за КАМАЗ на правах аренды, объяснил, почему молодые футболисты уходят из петербургской команды.

«Зенит» хочет решать самые высокие задачи. Ребятам моего возраста и даже немного постарше трудно конкурировать без должного опыта. Если бы у меня было больше игрового времени в основном составе «Зенита», то для меня бы сбылась мечта»,— цитирует Шамкина «Спорт День за Днём».

Он подчеркнул, что верит до последнего, что ещё сможет поиграть за команду из Санкт-Петербурга.

«Я петербуржец, хожу на матчи с четырёх лет, вся моя жизнь связана с «Зенитом», — заключил Шамкин.

20-летний игрок в 20 матчах Первой лиги забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».



