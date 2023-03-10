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Семак: «Зенит» ждёт агрессивной и активной игры со стороны «Химок»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».
Семак: «Зенит» ждёт агрессивной и активной игры со стороны «Химок»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Химки» — команда контратакующего плана, и быстрые футболисты, которые есть в распоряжении Гогниева, позволяют действовать в той системе, которую он любит. «Зенит» ждёт агрессивной и активной игры со стороны «Химок». Будем готовиться. Думаю, игра будет интересной и открытой. Команды у Гогниева никогда не отсиживаются в обороне, будет обоюдоострая игра. Кто победит — уже совсем скоро увидим», — приводит слова Семака пресс‑служба петербургского клуба.

Встреча состоится 12 марта и начнётся в 14:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Химки» с 13 очками располагаются на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Химки» могут уволить Гогниева с поста главного тренера из-за конфликта с игроками.

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