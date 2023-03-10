Васильев связал допуск фехтовальщиков из России с трусостью Баха

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под её эгидой.

«Это трусливые попытки со стороны общества Томаса Баха. Он олицетворяет весь этот Международный олимпийский комитет и международные федерации. Они пытаются прощупать почву. Наш президент ОКР — фехтовальщик. Может быть, с ним как-то поговорили», — цитирует Васильева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что «никакой тенденции нет, это просто разовые исключения».

«Вот если бы что-то было заявлено со стороны Международного олимпийского комитета. А это всё для того, чтобы прощупать почву, как будут все реагировать на то, что чуть-чуть дозволили», — заключил Васильев.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований. Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло 10 марта в режиме онлайн.

25 января Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.