Полиция нашла человека, который бросил банан на поле в матче «Волга» — «Зенит»

Управление полиции по Ульяновской области на своей странице в социальной сети сообщило о задержании болельщика, бросившего банан в сторону полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела.

Сотрудники полиции установили личность нарушителя и задержали его, об этом сообщается на странице УМВД России по Ульяновской области «ВКонтакте».

Отмечается, что фанатом оказался местный житель 2004 года рождения. На него составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

На 91-й (90 + 1) минуте матча Кубка России с «Волгой» («Путь регионов») Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули банан.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских высказался о ситуации в матче Кубка России «Волга» — «Зенит» с брошенным в Вендела бананом.