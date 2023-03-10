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Тренер «Химок» отказался комментировать информацию об отставке Гогниева

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Тренер подмосковных «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что руководство клуба рассматривает возможность увольнения наставника команды Спартака Гогниева.
Тренер «Химок» отказался комментировать информацию об отставке Гогниева
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Все темы без комментариев. «Химки» в рабочем режиме готовятся к игре», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

В СМИ сообщалось, что у Гогниева возник конфликт с игроками «Химок» Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Позже в подмосковном клубе опровергли эту информацию.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гогниева набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

12 марта «Химки» в гостях сыграют с петербургским «Зенитом» в матче 19-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что решение об увольнении Гогниева может быть принято в течение дня.

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